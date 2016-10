Kaitsemäng. Eesti koondis ei lubanud võidetud geimides lätlastele ühtegi lihtsat punkti ja eriti Robert Täht, va suslik, jõudis igale poole lööke tagasi mängu tooma. Lihtne matemaatika ütleb, et nii tõmmatakse maha vastase ründeresultatiivsus ja hea tuju ning antakse veel enda ründajatele võimalus punkt ära lüüa.

Eesti võrkpallikoondis on veerandi jalaga EM-finaalturniiril. Läti alistati võõral väljakul 3:1 (25:17, 16:25, 25:19, 22:25, 15:12; STATISTIKA ) Järgmisel nädalal tuleb parem olla ka kodusaalis või minimaalselt kindlustada kahe geimivõiduga pääsme teenija selgitamiseks Kuldne geim.

Kiita tuleb ka Toobalit - kapteni kombel võttis ta otsustaval hetkel mängu enda peale ja pani viiendas geimis 10:7 eduseisuks lätlastele ette ühemehebloki! Võrkpalluri kohta lühike mees, aga põrge on võimas.

Jah, neljas geim veel kaotati, aga võit on võit - Täht tõi viimasest viiest Eesti punktist neli - ja ülesanne kodusaalis EM-pileti kindlustamiseks veidi lihtsam.

Täht. Mehe kaitsetööd sai juba mainitud ja rünnakulki on ta hästi teada ohtlik, ent omaette väärib nurgaründaja seda auhinda kolmanda seti alguse eest - saanud 3:1 servil servima, kasvatas ta Eesti edu 6:1 peale, tuues sealjuures selle viimase silma ässast. Eelmises geimis kadunud enesekindlus oli tervel koondisel hetkega tagasi ja sealt oli hea edasi minna.

Meeldivalt ohtralt. Terve nädala olid kõlanud ennustused, et kuigi Jelgava pole teab mis kaugel, on kohale oodata vaid 200 Eesti poolehoidjat. Ent mängu eel päikesepaistes olukorda jälgides vooris sinistes särkides fänne üha spordihoonesse ning lõpuks võtsid meie toetajad enda alla peaaegu veerandi 2500 istekohast. Ja erinevalt Läti poolehoidjatest ei vaikinud Eesti koondise toetuseks kõlanud kisakoor kordagi. Müts maha, fännid!

Ausalt öeldes meenusid juba eelmisel nädalal kaotatud mängud Rumeeniale ja Makedooniale, kus pärast esimest võidetud geimi esitus täiesti lagunes. Aga täna näitasid meie mehed otsustaval hetkel, et vigadest on õpitud ja august roniti välja.

Korduskohtumine peetakse tuleval pühapäeval Tondirabas. Eesti seis on väga lihtne: kodupubliku toel tuleb matš võita ja pääse tuleval aastal Poolas toimuvale finaalturniirile ongi tagatud. Juhtub Läti võitma 3:0 või 3:1, on edasi nemad, naabrite 3:2 võidu korral otsustab edasipääseja Kuldne geim, aga seda ei taha ju põhjapool Iklat keegi. Seega, kõik see mees ja naine saali!!!