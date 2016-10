Nilov meenutas, et oli 14-aastane, kui ta ema sai infarkti ja ta jäi noore tüdrukuna suure koeraga üksi. Olude sunnil tuli iseseisvalt toime tulla ja sente lugedes end ja lemmiklooma ära toita. "Mäletan väga hästi seda, kuidas ma mõtlesin, et kui ma suureks saan, siis hakkan aitama just neid inimesi, nagu mina hetkel olen."

Naise sõnul pöörduvad saate tegijate poole tavaliselt abivajajate naabrid või sõbrad. "Need kirjad on tihtipeale suhteliselt meeleheitlikud. Mõelge ise, kui peaksite terve Eesti rahva ees lahti rullima kogu oma saatuse – kui suur vastutus ja otsus see on," arutles Nilov.