Reedel pidas Kanal 2 Kultuurikatlas oma sünnipäevapidu, kus võis näha ka saatejuht Robert Rooli. Septembrikuu viimane päev oli mitmeski mõttes tähenduslik, sest lisaks Kanal 2 sünnipäevale oli see Rooli viimane tööpäev Uuno raadios.

Rool tunnistas, et viimane tööpäev oli täis nostalgitsemist. "Kui üks raadio töötab Eestis 22 aastat ja siis antakse teed uuematele ideedele-mõtetele, siis natuke nukrad meeleolud olid küll toimetuses täna. Istusime maha, rääkisime, mis oli toredat, mis vähem toredat... ja rõõmsaid asju oli rohkem!" rääkis Rool.

Mehe sõnul on töö raadios eriline seetõttu, et ükski päev ei sarnane teisele ning alatasa juhtub midagi erilist või piinlikku. Näiteks meenutab ta üht seika tööhommikust, millele oli eelnenud Kanal 2 sünnipäevapidu. "Kui sa jõuad kella kuuest tööle ja jääd laua taga magama, et umbes pool tundi on eetris muusika – selline ilmateate taustamuusika – ilma, et keegi sinna midagi peale loeks, siis on ikka piinlik küll."

Kas Rooli arvates on vahvam töötada raadios või teles ning mida ta oma eelmiselt töökohalt veel meenutab, vaata videost!