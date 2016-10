Eile tähistas Kanal 2 oma 23. sünnipäeva suurejoonelise peoga, mille külaliste hulgas oli ka filmirežissöör Ilmar Taska. Mees rääkis Õhtulehele oma hiljuti avaldatud raamatust ning avaldas lootust, et aasta lõpp toob kinolinadele palju häid filme.

Taska avaldas tänavu debüütromaani "Pobeda 1946", mis räägib ühe väikese poisi loo Stalini režiimi meelevalda jäänud Eestis. Mees tunnistas, et praegu ongi kõige rohkem tegemist raamatute kirjutamisega. "Pobeda romaan on saanud nii suure tähelepanu, et tuleb kirjutada, aga juba tehakse esimest lühifilmi noorte poolt sellest raamatust," kergitab ta plaanidelt saladuseloori.

Samas tunnistab Taska, et sel aastal ei ole ta veel tõeliselt head filmielamust kogenud. "See tuleb harilikult detsembris, sest näiteks Ameerikas lastakse kõige paremad filmid välja just aasta lõpus, et nad kandideeriksid Oscaritele ja jääksid žüriile hästi meelde."

Mida Ilmar Taska filmimaailmast veel rääkis ning kuidas meenutas Kanal 2 loomisaegu, vaata juba videost!