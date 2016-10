Eesti jalgpallimeistrivõistluste 32. vooru põnevuskohtumine FC Levadia ja FC Infoneti vahel lõppes põneva ja võitlusliku 2:2 viigiga.

Too tulemus tähendab, et neli vooru enne hooaja lõppu on kõik trumbid Infoneti käes. Kui nad kõik järelejäänud kohtumised võidavad, ei suuda ükski konkurent Lasnamäe klubi püüda. Infoneti senine parim tulemus Eesti meistrivõistlustel on mullune neljas koht.

Premium liiga tabeliseis.

Ohtrate kollaste kaartide (Infoneti meeskond teenis 31 minutiga neli hoiatust) ja Sergei Mošnikov vigastusega (28. minutil sekkus tema asemel Draman Haminu) alanud tulise tiitlilahingu esimene helge hetk sündis 34. minutil kui Dmitri Kruglov vajutas vasaku jalaga 35 meetrilt karistuslöögi otse Sergei Lepmetsa selja taha.