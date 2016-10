Pisikeselt mõttepausilt naasis Eesti hästi. Kui teisest 40minutilisest poolajast oli kulunud 11 minutit, napsas kapten Veersalu keskväljal mängvahendi, lipsas osavalt läbi Ungari kaitse ning spurtis väravajoone suunas. Soolorünnaku lõpetuseks andis ta hea söödu Kaarel Kokemägile, kes palli joone taha maha asetas.

Try ehk Eesti esimesed viis punkti kõrgemas divisjonis oli tõsiasi. Järgnenud conversionit ei õnnestunud Veersalul realiseerida, kuid 5:27 olid juba viisakamad numbrid tablool. Ka mõnekümnepealine publik elavnes seepeale.

Paraku polnud see kohtumise murdehetk. Eeldatavalt tugevam Ungari vastas õige pea kahe try ja ühe conversioniga ning asus 20 minutit enne lõpuvilet 39:5 juhtima. Viimasel kümmekonnal minutil tegi Ungari veel kaks seitsme punkti rünnaktu ning võttis lõppeks 53:5 võidu. Aga see tulemus on loogiline, sest Ungari on umbes 50x rohkem ragbimängijaid kui Eestis.

2. divisjon jaguneb põhja- ja lõunatsooniks (Euroopa paremuselt 23. – 32. riigid). Kummaski on viis koondist. Põhjatsooni kuuluvad lisaks Eestile ja Ungarile Soome, Norra ja Taani.