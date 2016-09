Sellel nädalal sõidavad vormelid Malaisias Sepangi ringrajal, kus täna peetud kvalifikatsiooni võitis valitsev maailmameister Lewis Hamilton Nico Rosbergi ees.

Hamilton, kes on terve nädalavahetuse näidanud hiilgavat kiirust püstitas viimases voorus parimaks ringiajaks 1.32,850. See on kiireim aeg Malaisia GP kvalifikatsioonis pärast 2005. aastat ning siis oli kasutusel veel V10 mootorid.

Teiselt kohalt alustab briti tiimikaaslane ja vormel 1 üldliider Nico Rosberg, kes oli kiiremail ringil 0,414 sekundit aeglasem. Teine rivi kuulub Red Bulli pilootidele - Max Verstappen stardib homme kolmandalt ja Daniel Ricciardo neljandalt kohalt.

Sebastian Vettel ja Kimi Räikkönen hõivavad järgmise rea ning nendele järgnevad Sergio Perez, Nico Hülkenberg, Jenson Button ja Felipe Massa.

Homme hakkab võidusõit Eesti aja järgi kell 10.