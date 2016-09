Eesti telepubliku lemmik “Su nägu kõlab tuttavalt” alustab juba homme TV3 ekraanil. Lauljatar Laura Põldvere, näitlejanna Inga Lunge, muusik Kalle Sepp, näitlejannad Liis Lass ning Adeele Sepp, muusikud Joosep Järvesaar ja Kristjan Kasearu ning muidugi näitleja Raivo E. Tamm on uueks hooajaks igati valmis! Saatejuhiks on taaskord oodatud ja armastatud näitleja Märt Avandi.



TV3 paroodiashow „Su nägu kõlab tuttavalt“ jätkab juba homme ja nüüdseks on ka selge, kes on püsiva kohtuniketrio – Tanja Mihhailova, Olav Osolini ja Andrus Vaariku kõrval külaliskohtunikuks. „Su nägu kõlab tuttavalt“ neljanda hooaja võitja Juss Haasma!

„Su nägu kõlab tuttavalt“ alustab uue hooajaga TV3-s homme, pühapäeval kell 19.30.