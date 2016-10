Kanal 2 tähistad reedel oma 23. sünnipäeva. Õhtuleht püüdis kinni sarja "Köök" näitleja Carmen Seljamaa, kellega räägiti neiu tegemistest.

Sari on Seljamaa sõnul elu väga palju muutnud, kuid kõike positiivselt. "Olen saanud koos olla tiimiga, kes on nagu teine pere," on ta meeskonna suhtes positiivselt meelestatud.

Konkreetseid tuelvikuplaane neiu nimetada ei oska, vaid usaldab saatust. "Ma vaatan, kuhu elu viib," sõnas ta.

Millega neiu vabaajal tegeleb ja mida soovin Kanal 2'le sünnipäevaks, vaata juba videost!