Sellel nädalal alguse saanud skandaal Inglismaa jalgpallis sai laupäeval uue peatüki, kui treener Harry Redknapp avaldas, et tema hoolealused on panustanud enda mängudele, mis on Inglismaa jalgpalliliidu reeglite vastane.

Skandaali päevavalgusele toonud Inglismaa ajaleht The Telegraph avaldas täna salaja filmitud video Harry Redknappist, kes arutas ärimeesteks maskeerunud ajakirjanikega, kuidas tema hoolealused panustasid mängudele, kus nad ise osalesid. Agent ütles hiljem, et ka vastased olid mängule panustanud.

Väidetavalt olid kihlvedudevahendajad andnud Redknappi võistkonnale väikse võimaluse mäng võita. Oli hooaja lõpp ning kuna võistkonnal polnud millegi peale enam mängida arvati, et Redknapp kasutab nõrgemat koosseisu. Siiski suutsid Redknappi mehed kohtumise väga kergelt võita.

69aastane Redknapp on juhendanud Queens Park Rangersit, West Ham United'it, Portsmouthi, Southamptonit, Tottenhami ja Bournemouthi, kuid pole kindel, mis mängust juttu käis.

Inglismaa jalgpalliliidu reeglid keelustavad mängijatel panustada kohtumistele, kus nad ise osalevad ja peatreenerid on kohustatud sellisest käitumisest alaliidule koheselt teatama. Telegraph ei usu, et Redknapp oleks kunagi ametnike poole pöördunud. Samuti pole põhjust arvata, et Redknapp oleks ise kihlvedusid sõlminud.