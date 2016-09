Kanal 2 sünnipäeva pidu tõi kokku kõik tuntud tele- ja meediainimesed, meelelahutajad ja staarid. Miss Estonia 2011 ja Kanal 2 ilmatüdruk Madli Vilsar soovitab kõigil neid, kes peavad ilmatüdruku ametit lihtsaks, tulla seda ise proovima.

"Ma soovitan neil tulla proovima, kuidas seda teha on ja nad saavad aru, et see on palju raskem kui keegi arvata võiks," sõnab ta.

Vilsar ei ole lihtsalt ilustüdruk, vaid tegemist on enesekindla ja haritud neiuga, kes teeb lisaks ilma teadvustamisele ka palju muud. Ta tunnistab, et on harjunud sellega, et inimesed ei arva ilusatest tüdrukutest palju, kuid kui inimesed kuulevad, millega ta veel tegeleb, mõtlevad nad tihti ümber.

"Mul on magistrikraad tegemisel ja ma olen juhtival positsioonil ühes rahvusvahelises firmas," loetleb ta tegevusi, mis võtavad suur osa tema ajast.

Mis tuntud ilmatüdrukul tulevikus plaanis, vaata juba videos!