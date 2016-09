Kanal 2 tähistas oma 23. sünnipäeva uhke peoga. Sääraselt üritusel ei puudunud ka Anu Saagim, kes rääkis Õhtulehele oma kogemusest ennustajatega.

Saagim tunnistas, et muidu talle ei meeldi ennustaja juures käia, kuid purjuspeaga on kord sinna sattunud. Üllatusi tuli ette aga palju. "Lahutuse näiteks ennustas ära ja seal on veel väga diskreetseid momente olnud isiklikust elust," tõdeb naine, et sellised täppipanekud on pisut kõhedust tekitavad.

