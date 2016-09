"Mul on eriliselt hea meel, et Arcwoodi uus tootmishoone avatakse Põlvas. See peaks jahutama nende tormakust, kelle arvates elu Eestis koonduks vaid nelja keskuse ümber," ütles president Toomas Hendrik Ilves eile õhtul Põlva servas suuri liimpuitkonstruktsioone tootva firma Arcwood by Peetri Puit uue tehasehoone avamispeol.

"Olen ikka ja jälle rõhutanud, et vajame kõikjal ettevõtlikkust ja ettevõtlust. Kõikjal. Vajame suurematest linnadest kaugemal elavate inimeste usku sealse elu edenemisse ja nende sotsiaalset turvatunnet. Siis inimesed jäävad sinna, linnastumise kiuste. Ja siis tasub tööandjal sinna investeerida," sõnas riigipea.

Ta nimetas puidutööstuse juures oluliseks, et see annab meie inimestele tööd väljaspool suuri keskusi ning toetab seeläbi kogu Eesti riigi, meie kõigi arengut.