Oktoobrikuu esimene päev on spordist tihe. Ott Tänak jätkab Korsika MM-rallit, vormelid vuravad Malaisias Sepangi ringrajal, Eesti jalgpalli meistriliigas mängitakse üha otsustavamaid kohtumisi ning meie ragbikoondis kohtub Ungariga. Päeva naelaks on kell 17 algav võrkpalli EM-valiksarja play-offi avakohtumine meie lõunanaabri Lätiga. Lisaks mängivad Euroopas mitmed meie jalgpallurid ning on võimalus, et Ragnar Klavan pääseb ka täna Liverpooli särgis platsile!