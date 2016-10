Viljar Voog, Jelgava

Siin saalis istudes kipub vaikselt isegi unustama, et meie tänased vastased on lätlased. Jutud sellest, et lahingud naabrite vahel on kuidagi eriliselt pingelised, vähemalt hetkel välja ei löö. Mõlemal pool võrku on ju väljakul professionaalid, kes on sarnastes olukordades kordi ja kordi platsile sammunud. Ainus kindel positiivne külg on juba eelmainitud lähedus, mistõttu Eesti fännidel on olnud kena ja mugav siia kohale tulla - silma järgi hinnates on sinistes särkides poolehoidjaid Jelgavasse sõitnud 400-500.