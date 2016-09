Moosese 6. ja 7. raamat on müütilistest, kadunud või hävinud raamatutest üks tuntumaid.

"Ahah, ja seal ongi see seitsmes Moosese raamat," ütles Joosep Toots Tartus Toomemäel ülikooli raamatukoguni jõudes. "Minu vanatoi rääkis sellest juba siis, kui ma alles pisike olin." Toots teadis, et kurikuulus raamat on kettidega põranda küljes kinni. "Noh, et ära ei varastataks… Või et ta sealt ka ise minekut ei teeks."

MOOSESE MAAGILINE VAIMUDE KUNST: «See on Moosese maagiline vaimude kunst, kõikide saladuste saladus,» seisab üle saja aasta vana eestikeelse väljaande tiitellehel. Tegu oli kunagise saksakeelse raamatu tõlkega. Pealkiri oli ainus koht, kus esines sõna «Mooses».

Lesta juttu, et seitsmes Moosese raamat on tühipaljas rahvapärimus, keeldus Joosep Toots "Suves" kuulda võtmast. Sellega, et raamat ise ei kõnni – kui, siis ehk vaid muinaslugudes –, oli Toots tõrksalt päri. "See võib ju olla, nii kuidas ta on, aga olemas ta on – see on fakt."

Lesta tuttav raamatukoguhoidja Aleksander Timofejevitš aga lõi käed plaksudes kokku. "Kahjuks on meil Moosese raamatuid biblioteegis ainult viis."