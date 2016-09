Eesti künnimeistrivõistlustel võtsid eile üksteisega mõõtu ka tuntud inimesed.

"Jätaks kohe laulmise sinnapaika ja hakkaks kündma. See on nii mõnus. Võiksin hakatagi seda tööd tegema," räägib eile Eesti künnimeistrivõistluste vippide kategoorias kolmanda koha saavutanud laulja Mait Maltis. Tema sõnul on fantastiline tunne istuda suure traktori roolis.

Kell läheneb poole kolmele päeval, kui künnivõistlus keset Kehtna põlde on täies hoos. Just astubki traktorilt maha kolmas osaleja, säravkollaste kummikutega laulja Mait Maltis.

Mait tõdeb, et on traktoriroolis ka varem olnud, aga kündis ta esimest korda. Samuti polnud ta nii suures traktoris istunud. Ta märgib, et võrreldes tema nooruspõlve masinatega, on tänapäeva tehnika hoopis midagi muud.