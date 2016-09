Omaaegse särava seelikuküti Hugh Hefneri eluõhtu on trööstitu. New York Posti allika väitel on 90aastane Playboy erootikamogul haiguste tõttu kokku kuivanud ja kaalub vaid 40 kilo ringis. "Tema ringkond püüab seda varjata. Hugh’ga kohtumiseks tuleb allkirjastada konfidentsiaalsusleping," väidab allikas.

Ehkki Hugh Hefner avaldas augusti lõpus Twitteris foto, kus ta, sügavlilla atlasspidžaama seljas, Playboy häärberi kuulsal suvepeol osaleb, polevat erootikaimpeeriumi rajaja prallel tegelikult käinudki.

Seda juhatas hoopis tema poeg Cooper. Juba maikuus nägi Hefner Playboy modelli Eugena Washingtoni kõrval poseerides nõder välja, märgib New York Post.

90aastane Hefner müüs augustis oma kurikuulsa häärberi 100 miljoni dollari eest naabermaja omanikule. Tehingu tingimus oli, et vanahärra saab oma majas surmani sees elada. Sestsaadik pole Hefnerit Los Angele­se peal nähtud, väidab New York Posti allikas.