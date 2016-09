Märt Agu meenutab päeva, kui tema isa, koreograaf Mait Agu, hukkus salapärases liiklusõnnetuses

On 1998. aasta 1. september. Märt Agu hinges on rõõmus ärevus: äsja on temast saanud Tallinna pedagoogikaülikooli koreograafia eriala tudeng. Märt elab koos emaga Lasnamäel Kotka poe juures ja astub kohe-kohe bussi peale, et linna sõita.

Ta ei tea veel, milline pilt talle peagi bussiaknast avaneb. Ega tea sedagi, et nähtud liiklusõnnetuses on surma saanud tema isa, koreograaf Mait Agu, kes oleks võinud just täna – aastal 2016 – saada 65aastaseks.

"Päeva esimene pool oli nagu lust ja lillepidu. Kõigepealt oli hommikul aktus, kuigi mingil naljakal põhjusel ei olnud see meie peamajas ega kunstide instituudi majas Laial tänaval, vaid Nukuteatris.