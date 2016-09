"See tunne on nii hea, kui tagumik on valus. Eriti järgmisel päeval," räägib roosa tüllseelikuga naine, kelle kannikad on äsja pingpongireketiga õhetama klopitud.

Lasnamäe serval Paevälja puiesteel asub Eesti sadomaso huvilistele mõeldud stuudio. Kahekorruseline kivimaja ei viita kuidagi sellele, et maja esimesel korrusel võiks paikneda ruumid, kus tegeletakse teineteise piitsutamise ja muude rollimängudega.

Majal on kaks kõrvuti asetsevat ust: üks klaasist, millel valged kirjad büroode nimede ja lahtiolekuaegadega, selle kõrval on aga üleni hall rauast uks, mis esmapilgul majja sisenema ei kutsu.

Segadus on niivõrd suur, et helistan korraldajale ja teatan, et viibin küll maja ees, kuid kuidas majja küll sisse pääseb? Kõne peale avaneb hall rauduks.