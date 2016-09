Rahandusminister Sven Sesteri kinnitusel toetavad IRL ja Reformierakond Juhan Partsi kandidatuuri Eesti esindajaks Euroopa Kontrollikotta ning arutelud käivad.

"Valitsuskabinetis on kokkulepe, et rahandusminister toob valitsusele ettepaneku, mida toetavad kõik osapooled. Oleme kokku leppinud, et selles küsimuses me ei hääleta. Olen selgelt välja öelnud, et minu kandidaat on Juhan Parts," ütleb Sven Sester.

Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt valitakse kontrollikoja liikmeks isikud, kes oma riigis kuuluvad või on kuulunud kontrolliasutustesse või kes on eriti pädevad sellele ametikohale, lisab ta.

"Nende sõltumatus peab olema väljaspool kahtlust. Leian, et Juhan Parts täidab need tingimused. "