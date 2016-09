Teisipäeval kiitis valitsus heaks järgmise aasta riigieelarve eelnõu, mille eesmärk on seletuskirja järgi elavdada majandust ja tõsta elanike heaolu. Õhtuleht uuris ministeeriumitelt, mis on nende uutes eelarvetes see kõige olulisem kulurida ja miks. Riigieelarve tulude mahuks on planeeritud 9,42 miljardit eurot, mida on 592 miljonit eurot ehk 6,7 protsenti enam 2016. aastaks prognoositust.

Selleks, et julgustada Eesti peresid saama rohkem kui kaks last, jõustub järgmisel aastal lasterikka pere toetus," ütleb sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna . Tuleva aasta 1. juulist lisandub praegusele lastetoetusele lasterikka pere toetus.

Sotsiaalvaldkonnas on üheks olulisemaks investeeringuks lisa toetus lasterikastele peredele. "Laste saamiseks ja kasvatamiseks on oluline pakkuda peredele toetavat ja sõbralikku keskkonda.

"Ei ole mõistlik, et need, kes teenivad alampalka või vaid veidi üle alampalga ja elavad vaesusriskis, peavad sellest napist sissetulekust aastas ikka maksma sadu eurosid tulumaksu," selgitab Sester.

Rahandusministeeriumi olulisimaks kulureaks on madalapalgaliste tagasimakse rakendumine. Minister Sven Sesteri sõnul on tegemist maksukoormuse vähendamisega, mis jätab kokkuvõttes madala palgaga töötavatele rohkem teenitud tulu kätte.

Kõrgharidusega kultuuritöötajate palgad peavad 2020. aastaks jõudma täistööaja korral Eesti keskmiseni. See eesmärk on mulle eelarve läbirääkimistel siduv," selgitab minister Indrek Saar .

Kultuuriministeeriumi suurim eesmärk on kõrgharidusega kultuuritöötajate palga tõstmine. "Eesti on juba praegu Euroopa viie esimese seas – kui mitte mujal, siis kultuuris osalemise ja selle loomise näitajate põhjal.

See tähendab, et kui peres on kolm kuni kuus last, annab riik juurde veel 200 eurot kuus. Kui peres on seitse või enam last, annab riik juurde 370 eurot kuus. Tervise- ja töövaldkonnas võib pidada kõige olulisemaks viimaks käivituvat töövõimereformi.