Endine suursaadik Venemaal, NATOs ja Ameerika Ühendriikides, mitmekordne minister, praegu kaitseuuringute keskust juhtiv Jüri Luik kinnitab, et Eestil pole võimalik end maailma julgeolekuprobleemide eest kusagile peita. Meie roll on leida endale sobiv nišš, milles teistele riikidele kasulik olla, sest läbi koostöö tekkiva solidaarsuse võime kindlad olla, et Eestile tullakse igal juhul appi, leiab äsja ka peaaegu, et Eesti presidendiks saama pidanud kogenud poliitik. Presidendivalimiste kohta märgib Luik, et nõustus enda kandidatuuri arutamisega riigipea kohale riigimurest kantuna, mitte au ja kuulsuse janust.

Kas nüüd on lõplikult lukus variant, et teist vähemalt seekord Eesti presidenti ei saa?

Eesti presidendiks saab Kersti Kaljulaid.

Miks Kersti Kaljulaid, aga mitte teie? Mille taha asi jäi?