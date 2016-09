Meediast on läbi käinud väide, nagu oleks Kalev/Cramole Eesti meistrivõistluste kuldmedal juba kaela riputatud. Ometi ei taha nii mõnedki sellega leppida.

"Küll me ülejäänud meeskondadega jõud ühendame ja Kalev/Cramole tuule alla teeme," sõnas Tartu Ülikooli peatreener Gert Kullamäe väljakutsuvalt.

Tuure tõmbas maha ka valitseva Eesti meistri loots Alar Varrak: "See, et oleme kokku saanud huvitava koosluse, ei tähenda, et meeskond edukas on."

Esimesena on võimalus Kalev/Cramol selg prügiseks teha Rapla võistkonnal, pühapäeval avavad nemad uue koduse korvpallihooaja. "Vajakajäämisi on eelkõige kontrollmängude näol. Samuti on meil üks keskmängija puudu," tunnistas Rapla peatreener Aivar Kuusmaa, kuid loodab sellest hoolimata valitsevale meistrile kõva lahingu anda.