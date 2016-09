Läti võrkpallikoondis on EM-finaalturniiri õhku saanud nuusutada vaid korra. 1995. aastal oli üks lõunanaabrite koondise liidreist praegune peatreener Raimonds Vilde. Loodetavasti saab lätlaste kuiv seeria jätku ka tänavu eestlaste vastu.

Paberil tundub ülesanne lihtne – on ju Eesti klubid aastaid ühises liigas lätlaste selja poriseks teinud. Samas andsid lõunanaabrid äsjase valiksarjaga, kus võideti nii Horvaatiat kui ka Iisraeli ja jäädi võrdluses Slovakkiaga otsepääsmest ilma vaid kehvema võidetud-kaotatud geimide suhtega, tormihoiatuse.

"Eks need on põhimõttelised mängud," nendib Eesti koondise kapten Kert Toobal, et emotsionaalne komponent on naabritega madistamisel juures. "Aga nad on ka väga tõsine võistkond, kes näitas valiksarjas korralikku meeskondlikku mängu."

Kogenud sidemängija rõhutab, et statistika ei valeta – seniste mängudega on lätlased näidanud, et rünnakul on nende peamised kahurid diagonaalründaja Hermans Egleskalns ja nurgamees Romans Sauss.