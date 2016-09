Milliseid äpardusi on Eesti muusikutel pillidega juhtunud?

Eesti pillimeestel pole olnud ainult õnnelikke päevi. Gunnar Graps mäletas ilmselt elu lõpuni hetke, kui Leningradi lennujaama pagasilint tema maailma parimate firmade trummitaldrikud Venemaa tuurile suundudes puruks jahvatas. Ja trummar Hele-Riin Uib meenutab tänaseni õudusega juhtumit, kui Blacky buss teel Haapsallu kontserdile kraavi lendas, mille tulemusena tuli süntesaator ära visata. Need pole sugugi ainsad äpardused, mis Eesti muusikutel on pillidega juhtunud.

Marko Atso: kullerifirmalt saime tagasi lömmis ja katkised tehnikakohvrid

Metsatöllu trummar Marko Atso ütleb, et on tuttavatelt bändimeestelt kuulnud lugusid, kuidas lennukirattaga on üle kitarrikohvri sõidetud. "Õnneks meil nii suurt katastroofi pole juhtunud. Aga üht konkreetset transpordifirmat ei kasuta ma asjade saatmiseks enam eluski," on Atso kindel.