Eesti võrkpallikoondis on kolmel korral – 2009, 2011, 2015 – jõudnud EM-finaalturniirile. Nüüd koputatakse taas uksele ja selle lahti murdmiseks on tarvis vaid kahel korral alistada lõunanaabrid lätlased. "Meestel on 100 protsenti siht silme ees," lubab isegi neljandat EM-piletit ihkav Ardo Kreek.

Eesti ja Läti võrkpalliajalugu on risti-rästi läbi põimunud – pärast iseseisvuse taastamist on koondise tasemel kohtutud 26 korda ja lisaks on alates 2005. aastast riikide meistrisarjad ühtse katuse alla koondunud.

See tähendab, et täna 2017. aasta EMi valiksarja play-off’i avamatši võõrustav Jelgava olümpiakeskuse saal on enamikele meie koondislastele sama tuttav kui ükskõik milline kodumaa võimla.

Koondise tempoliidri Ardo Kreegi kohta ei saa aga nõnda öelda – Jelgava mänguhall avati 2010, aasta pärast tema väliskarjääri algust. Kas just seetõttu, aga sel suvel esimest korda Pariisi Volley klubiga Prantsusmaa meistriks kroonitud keskblokeerija tunnistab, et tema tunneb end küll Lätis täpselt samamoodi kui iga teise koondisemängu eel. "Naabrite vastu on võib-olla alati natukene erilisem tunne, aga midagi enamat küll mitte. Ikka lähed väljakule täie keskendumisega ja võtame mängu ülitõsiselt."