Skandi-krimi lipulaeva "Sild" peategelane Saga on konservatiivsemate televaatajate meelest põhjamaise võrdõiguslikkuse värdprodukt – kaunis blond naine, kes käitub nagu stereotüüpne macho. Osatäitja Sofia Helini sõnul mõjutab nii jõulise naise etendamine kogu tema keha: "See on nagu nuhtlus, mis mu ihu sandistab!"

Osatäitja Sofia Helin (44), kes oli Rootsis juba enne sarja tuntud ja tunnustatud näitleja, olevat temaga kohtunud ajakirjanike sõnul oma tegelaskuju täielik vastand – naiselik, leebe, rahulik ning abielus, kahe lapse ema, kes huvitub moest, autoga ei sõida.

Sofia nendib Telegraphile, et Sagaks kehastumine paneb tema keha üüratu pinge alla – ta peab kõndima sirgemalt, tõmbuma üleni pingesse, hoidma pead nagu pidevalt valvel kiskja. Sagat iseloomustab kiire kõne, kus ta puistab keerulisi termineid nagu käisest. Lausete päheõppimine ajavat näitleja viimase piirini.

Sarja hooaega filmitakse üheksa kuud. "Surve on nii meeletu, et ma ei saa endale ühtegi haiguspäeva lubada." Et pinge kehast jagu ei saaks, käib Helin füsioteraapias.

Detektiiv Saga karmi koore alt ilmutab end raske lapsepõlv – psüühikahäirega ema üritas Saga õde tappa. Sofia Helinil tuli samuti kasvada tragöödia varjus: kui ta oli alles kümme päeva vana beebi, hukkus liiklusõnnetuses tema kuueaastane vend.

"Ta jäi jalgrattaga sõites auto alla. See on mind kogu elu mõjutanud. Kui sirgud kurbuse keskel, muudab see kogu sinu maailmapilti," meenutab Sofia.

Näitleja nimetab oma suurimaks nõrkuseks ja õnnistuseks emotsionaalset haavatavust, mis muudab ta erakordselt tundlikuks oma rollidesse sisse elamisel, aga võib argielus koormaks osutuda.

Tegelaskuju ja näitlejat ühendab tragöödia

Osalt, arvab Sofia, tuleneb ülitundlikkus vennaga juhtunust, aga oma roll olevat ka geneetikal – tema vanaema lõpetas elupäevad psühhiaatriahaiglas. Sofia käib alates 20. eluaastast terapeudi juures ja on enda sõnul õppinud emotsionaalsust kasulikult rakendama. Saga tegelaskujusse sisse elades kasutas ta meetodnäitlemist ehk üritas Saga nahka pugeda.

Kui loovtiimist vihjati, et detektiivi eripärase käitumise põhjus võib olla autismi vorm, mida kutsutakse Aspergeri sündroomiks, sukeldus Sofia käsiraamatutesse ja püüdis endale selle häire kohta kõik selgeks teha.

Et Sagat veenvaks lihvida, kõndis ta töövälisel ajal tänavail, püüdes ümbritsevat näha ja käituda nii nagu tema.

Kui Sofia esimest korda stsenaariumi luges, arvas ta, et nii robustsel naisel nagu tema tegelaskuju peaksid olema lühikesed juuksed.

Aga asja tiimiga arutanud, leiti üheskoos, et pikad juuksed võivad jääda, ainult et kuna Sagal on nii ükskõik, võivad need olla pesemata-kammimata – asjaolu, mis tegi kodus väikesi lapsi kantseldavale Sofiale ainult heameelt (esimese hooaja filmimise ajal polnud tema tütar veel üheaastanegi).

Kui grimmis aega eriti ei kulu, ei tule palju vaeva näha ka kostüümidega – Saga ei huvitu rõivastest vähimalgi määral ja käib kogu aeg samade riietega.

Kolmas hooaeg viib Sagalt paarilise

Praegu näitab ETV pühapäeviti "Silla" teise hooaja kordusi, alates 9. oktoobrist jõuab eetrisse möödunud aastal filmitud kolmas hooaeg. Seal peab televaataja kohanema, et enam pole Saga kõrval tema partnerit Martinit.

Taani politseinik Martin Rodhe on stsenaristi sulest ilmunud Saga täieliku vastandina – ta on pehme ja inimlik nagu suur soe kampsun, mida osatäitja Kim Bodnia (51) oma rollis tavaliselt kannab.

Martin on sarjas Saga ainuke lähedane inimene ja kolmandal hooajal tuleb raudsel uurijal kohaneda tema puudumisega.

Stsenaristid kirjutasid Martini sarjast efektselt välja (politseiuurija arreteeriti mõrva pärast), aga tegelikult olnud põhjuseks Kim Bodnia üha süvenev rahulolematus stsenaristide tööga – talle polevat põrmugi meeldinud, milliseks on tema roll arendatud.

Sofia Helini sõnul oli tema Martini/Kimi lahkumise üle sama kurb kui Saga: "See oli väga valulik protsess ja tõeline väljakutse. Olen kurb ja tunnen temast puudust, aga samas tundub mulle, et sari sai sellest ka uut energiat juurde."

Bodnia põhjendab lahkumist Rootsis vohava äärmuslusega

Kim Bodnia (paremal) (Carolina Romare)

Saga Noréni partnerit Kim Bodniat ja tema tegelaskuju Martin Rodhet "Silla" kolmandal hooajal enam ei näe.

Iisraeli televisioonis paljastas Taanis sündinud Bodnia, et "Sillast" lahkumise põhjuseks olnud peale sobimatu stsenaariumi ka tema juudi päritolu ja asjaolu, et filmimise ajal tuli viibida talle ebaturvaliseks muutunud Rootsis: "Rootsis kasvab antisemitism ja seal ei ole juudina eriti mugav olla."

Esmane lahkumise ajend olnud aga ikkagi stsenaarium, aga "Silla" ühes peamises võttepaigas Malmös lahvatanud rahutused ja ühiskonnas kasvav äärmuslus teinud näitlejale otsuse langetamise lihtsamaks.

Otsus tuli stsenaristile ootamatult ja šokeeris ka põhjamaa telepublikut – algul oli Bodnia nõus ka kolmandas hooajas osalema ning oli juba käsikirja sisse kirjutatud.