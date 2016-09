Teleuudistes näidati lõiku, kus üks mees seisab pilvelõhkuja katusel ilmse kavatsusega sealt alla hüpata. Mustamäe mees teeb ettepaneku kihla vedada 100 krooni peale ja arvab, et mees hüppab alla. Lasnamäe mees on ettepanekuga nõus ja arvab, et ei hüppa.

Mees ekraanil hüppas alla. Seepeale teatab Mustamäe mees, et ta ei saa kihlveovõitu vastu võtta, kuna see oleks ebaaus: ta oli seda lõiku juba eelmise uudistesaate ajal näinud.

"Minagi nägin seda kohta varem, kuid ma poleks uskunud, et ta teist korda veel hüppab," on Lasnamäe mees hämmingus.