""Meedia keskpunkt", tegelikult Tallinna TV üldse, on ainus põhjus, miks ma ei tervitaks võimuvahetust pealinnas. Tallinna TV jääb küll kindlasti alles – ükski erakond ei jätaks sellist kanalit ära kasutamata –, aga ühelgi parteil pole võtta sellist saatejuhtide ansamblit," kirjutasin ma 7. septembril Facebookis eesti ajakirjanduse Darwini, terase loodusteadlase Toomas Mattsoni seinal.

Sinane tsitaat ilmus 21. septembri Kesknädalas õhtuse "Meedia keskpunkti" reklaami all. Mattson saatis veel sõnumi: vaata! Nojah, jälgivad.

Lõppev nädal tõi teate Kesknädala peatoimetaja ja "Meedia keskpunkti" püsianalüütiku Urmi Reinde vallandamisest. Mul on sellest siiralt kahju. Sest. Me kipume koondama enda ümber mõttekaaslasi ja tarbima meediat, mis kirjeldab maailma nii, nagu see meile meeldib. Me kapseldume mulli ja unustame kiiresti, et meie kõrval on inimesed, kes mõtlevad hoopis teistmoodi.

Urmi Reinde toimetatud Kesknädal tuletas vähegi terasemale loodusvaatlejale meelde, et elu on mitmekesine ja nüansirikas – meie keskel elavad inimesed, kes ei häbene poliitikust rääkides öelda: "Kohtudes püüan ma alati teda natuke katsuda." Kahju, et sellise mõtteviisi areen nüüd niimoodi lämmatatakse.