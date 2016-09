Kella seitsme paiku õhtul teatas politsei pressiesindaja Kerly Virk, et Jaak jõudis ise oma kodumaja juurde tagasi. "Vaatamata sellele, et mees eksles pika päeva metsas, on temaga kõik hästi ning ta on turvaliselt tagasi kodus. Politsei lõpetas otsingud ja tänab siiralt abivalmis jahimehi, kes tulid jõu ja nõuga appi Jaaku otsima."

"Politsei paneb kõigile noorematele ja vanematele südamele, et nad võtaks endaga laetud mobiiltelefoni kaasa. Eakamad inimesed on tihti põhjendanud mobiiltelefoni koju jätmist sellega, nagu kardetaks, et see võib metsa minnes ära kaduda. Oluliselt kahetsusväärsem on, kui mobiiltelefoni koju jättes inimene ise kadunuks jääb ning tee kaotades või suisa hätta sattudes aegsasti abi küsida ei saa," sõnas Virk.