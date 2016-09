Laulja tõdeb, et on traktoriroolis ka varem olnud, aga kündmisega puutus ta kokku esimest korda. Samuti pole ta kunagi varem nii suure traktori seljas istunud. Maltis märgib, et noorest peast sai ikka igasuguste traktorite seljas istutud. Ometi on tänapäeva tehnika mehe kinnitusel hoopis midagi muud.

Kell läheneb poole kolmele päeval, kui VIPide künnivõistlus keset Kehtna põlde on täies hoos. Nimelt viiakse seoses Eesti künnimeistrivõistlustega 2016 läbi ka VIPide võidukünd, kus tuntud inimesed saavad vao kündmises mõõtu võtta. Just ongi traktori seljast maha tulnud kolmas osaleja, säravkollaste kummikutega laulja Mait Maltis.

"Jätaks kohe laulmise sinnapaika ja hakkaks kündma. See on nii mõnus. Võiksin hakatagi seda tööd tegema," räägib Eesti künnimeistrivõistluste VIP künnivõistlustel kolmanda koha saavutanud laulja Mait Maltis , et suure traktori roolis istumine on fantastiline tunne.

"Traktori kabiinis oli nii mugav ja hubane, sa oled nagu teises maailmas. Üldse müra ei ole. See, mis väljas valjuhääldist tuli, seda sisse üldse ei kuulnud. Sees on täielik vaikus," kirjeldab Maltis.

Kuulsused traktoriroolis

Järgmisena asub aukartust äratavalt suure traktori rooli lauljatar Brigita Murutar. "Mis tunne on," pinnib VIPide võistlust kommenteeriv Venno Loosaar mikrit Brigitale nina alla surudes. "Paanika," tunnistab lauljatar naerdes, et pole varem nii suure masina roolis sõitma pidanud.

Õnneks ei pea Brigita ega teised tuntud osalejad siiski üksi võimsa traktori kabiinis hakkama saama. Iga sõidu teeb kaasa ka instruktor, kes võistlejat kabiinis juhendab. Ega’s suure adraga kündmine niisama lihtne ole. Sirge vao saamist raskendab ka põllul puhuv tugev tuul. Isegi kogenud põllumehed tõdevad, et täna tuleb rooli tuulele vastu hoida, muidu tuleb vagu kõver.

(Tiina Kõrtsini)

Kuid lisaks põllumeestele ja võistlejatele on põllu keskele kogunenud ka teisi pealtvaatajaid. Näiteks on kohal eelmisel aastal VIPide künnivõistluse kinni pannud Tanel Talve. Mees lõõbib, et tuleb mõelda kastist välja – miks mitte teha ringikujuline vagu, tuul aitab sellele nagunii kaasa.

Kuid vahepeal on Brigita enda künnitiiru instruktori abiga ära teinud. Näha on, et tütarlaps hingab traktoriroolis kergendatult. Peagi pärast teda asub traktorirooli kollase jopega Jüri Aarma, näitleja ja Maalehe ajakirjanik. Enesekindlalt ronib ta suure masina peale ning asub adraga tööle.

Samal ajal kerkib pealtvaatajate hulgas küsimus, mis vahe on adral ja sahal. "Adral on viis sahka," kuulutab Loosaar mikrofoni, olles põllumeestega nõu pidanud. Vahepeal on päike välja tulnud, nii et tuulisel põllul külmetavad pealtvaatajad saavad veidikenegi sooja. Jüri väljub, nägu naerul, traktorist ja kinnitab, et koos instruktoriga on ikka hea künda küll.

Vahepeal asub traktorirooli oma oskusi proovile panema Kehtna vallavanem Indrek Kullam. Samal ajal silmitseb Aarma pead vangutades oma künnivagusid. "No täitsa viltu ju," tõdeb ta pooleldi naerdes. Tõsi, peaaegu kõik VIPkündjad teevad traktoriroolis olles väikese vagudele kaare sisse.

Samamoodi ka kirjanik Kati Vatmann, kes teatab enne traktorirooli astumist, et temal seisab kodus 1979nda aasta Belarus. Naine võtab traktorikabiini kaasa ka oma noorima tütre Maria Indira. Vaod küntud, teatab Kati, et tahab veel künda. "Ma just sain selle selgeks, nüüd võiksin õhtuni välja panna," hüüab ta.

Paraku tuleb tal rool siiski Marek Lemsalule loovutada. Jalgpallur võtab asja huumoriga ning teeb meelega künnivaole suure saki sisse. "Jalgpallur peabki triblama," õigustab keegi publiku seast Lemsalu kündmistehnikat.