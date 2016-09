Inglismaa raskekaalu poksija Tyson Fury andis positiivse dopinguproovi ning ilmselt jääb kõikidest tiitlitest ilma.

ESPNi andmetel jäi inglane vahele kokaiiniga. Dopinguproov võeti 22. septembril ning kõigest päev hiljem teatati, et Fury ja Vladimir Klitško väga oodatud kordusmatš jääb 29. oktoobril ära.

Kohtumine tuli edasi lükata, sest Fury polevat liiga tugev, et astuda poksiringi. Läänemeedia on hakanud juba aga spekuleerima, et tegelik põhjus oli Fury positiivne dopinguproov.

Testi viis läbi Vabatahtlik Antidopinguliit (VADA), keda Klitško ja Fury usaldasid dopinguteste läbi viima enne suurt kohtumist. Kuigi VADA pole inglase dopinguproovi testimisega täiesti lõpule jõudnud, arvatakse, et Fury jääb WBA ja WBO tiitlitest ilma.

Fury fännidele on see loomulikult väga halb uudis, kuid see annab lootust, et poksiringis lähevad vastamisi Klitško ja IBFi raskekaalu vöö omanik Anthony Joshua. Välismaa meedia andmetel olid mehed juba varem omavahel võimalikku kohtumist arutanud, kuid nad ootasid, kas Fury jääb tiitlitest ilma.