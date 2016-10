Isesõitvate autode kallal on vaja veel palju tööd teha. Erinevat tootjad liiguvad edasi erineva kiirusega, erinevate programmidega. Google on juba pikemat aega testinud isesõitvaid autosid, kuid nende autode roolis on alati väljaõpetatud juhid, kes oskavad auto käitumist hinnata ja vajadusel sekkuvad. Tesla samal ajal on oma tehnoloogia teatud osad andnud autoomanikele kasutada, lootuses et need testimise käigus vead välja praagivad ja Tesla kiiremini tõepoolest isesõitva tarkvara valmimiseni viivad.

Ka Toyota tegeleb aktiivselt autonoomsete autode välja arendamisega. Toyota uurib hetkel, kuidas tagada autos olijate turvalisus ning kuidas võimalikult valutult juhtimist vastavalt siis tarkvarale või inimesele üle anda. Toyota on leidnud endale ka partneri Microsoftis, kes aitab neil luua süsteeme auto poolt kogutava info analüüsiks ning selle jagamiseks.

Toyota presidendi ja tegevjuhi Akio Toyoda sõnul tahab Toyota oma isesõitvad autod ka nii-öelda huvitavaks teha. Ehk et autodega olks lõbus sõita. "Kui autoga pole lõbus sõita, siis mis mõte sellel üldse on?" sõnas Toyoda.

Et oma eesmärke saavutada ning luua tõepoolest turvaline isesõitev auto, peab Toyoda sõnul aga hästi palju testima. Koguni 14,2 miljardit kilomeetrit. See on päris pikk distants, mille saavutamiseks mõnest sajast Los Angelese tänavatel testivast autost paraku ei piisa. Saab näha, kuidas Toyota need 14,2 miljardit kilomeetrid täis kavatseb saada.