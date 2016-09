Politsei palub kaasabi leidmaks Alatskivi vallas kadunuks jäänud 41-aastast Allat, kellega viimati saadi telefonitsi ühendust enam kui nädal tagasi.

Politseile laekunud info järgi saadi Allaga viimati telefonitsi ühendust 21. septembri õhtul. Järgmise päeva hommikul oli tema mobiiltelefon juba välja lülitatud ning nõnda on see seniajani.

Teada on, et Allal oli 22. septembriks lepitud kokku kohtumine, kuhu ta ei läinud ning samuti ei läinud ta ka tööle. Kodukoha ülevaatusel selgitati, et naise mõlemad sõiduvahendid on jäetud kodu juurde. Koduuks oli lukus ning korteri ülevaatusel selgus, et naise dokumendid ja muud tarvilikud esemed on samuti jäetud koju.