Saksamaa suurim kommertspank Deutsche Bank on tõsise löögi all, sest USA justiitsministeerium nõuab pangalt 14 miljardit dollarit trahvi hüpoteekväärtpaberite eksitava müügi eest enne 2008. aasta finantskriisi.

Deutsche Banki aktsiahind langes reedel vahepeal alla kümne euro, mis on ajaloo madalaim hind.

Eksperdid arvavad, et vaid Saksamaa valitsus suudab raskustesse sattunud suurpanga päästa. Valitsus on seni abiprogrammi väljatöötamist eitanud.

Deutsche Banki tegevjuht John Cryan väitis eile, et panga seisund on stabiilne ja pankrotist on asi kaugel.

Kui Deutsche Bank peaks tõepoolest kokku varisema, siis ei ole välistatud ka ahelreaktsiooni teke.