Rahvasuu peab alkoholi kõigi probleemide lahendajaks.

Paraku esinevad selle liigsel pruukimisel järgmisel päeval kõrvalefektina jubedad piinad ehk pohmell. Londoni maineka Imperial College’i professor David Nutt lubab nüüd, et inimkond pääseb hiljemalt 2050. aastaks pohmellist.

Teatavasti on ta leiutanud uue sünteetilise alkoholi alcosynth, mis mõjub inimesele samamoodi nagu alkohol, kuid pohmelli ei tekita. Samuti ei kahjusta praegu testimisel olev alcosynth maksa.

"Ühiskond soovib tervislikumaid jooke. Tööstus teab seda ja 2050. aastaks kaob alkohol oma praeguses vormis," on professor kindel. Suurbritannia tervishoiuministeerium peab ideed huvitavaks, kuid leiab, et seisukohta on uue joogi üle veel vara võtta.