Saksamaal valiti teist aastat järjest Miss Hüvastijätt ehk kauneim naissurnumatja, vahendab Stern Online.

75 kandidaadist vanuses 21–56 aastat valis žürii võitjaks 31aastase Tatjana Greineri, kes töötab Haseli matusefirmas Schwarzwaldis.

Tegemist on 1973. aastal asutatud pereettevõttega. Tatjana Greiner ütles pärast võitu, et on ettevõttes kaasa löönud alates lapseeast. Juba kümneaastasena aitas ta kirste kokku lüüa ja ristidele tekste kirjutada.

"Surm on olnud algusest peale minu elu osa. Hirmu ei ole ma kunagi tundnud," tõdes Saksamaa kauneimaks surnumatjaks kroonitud naine.

Küsimusele, miks ta niisugusel konkursil osales, vastas Tatjana Greiner samuti küsimusega: "Milline naine ei tahaks meelsasti kanda missitiitlit?"