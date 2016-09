Põhja-Korea peamisteks märksõnadeks on kujunenud raketid ja aatomipommid. Diktaatorlik riik noore Kim Jong-uni juhtimisel on muutunud väga sõjakaks ja ähvardab nii oma tegelikke kui ka kujuteldavaid vaenlasi tuhaks pommitamise ning maamunalt pühkimisega. Seetõttu on Lõuna-Korea valmis vajadusel Kim Jong-uni tapma.

Ministri sõnutsi on Lõuna-Korea valitsusel olemas konkreetne plaan oma põhjanaabri korralekutsumiseks. Vastav plaan sisaldab Põhja-Korea objektide tulistamist rakettidega. Juba varem on Lõuna-Korea esindajad kinnitanud, et võivad Põhja-Korea pealinna Pyongyangi raketilöögiga maamunalt pühkida.

Lisaks on Lõuna-Korea eliiteriüksused valmis füüsiliselt likvideerima (s.t tapma) Põhja-Korea liidrit Kim Jong-uni. Kimi ja Põhja-Korea teiste kõrgemate juhtide tapmise erirühm ootab väejuhatusest üksnes selleks korraldust.

Kaitseminister Min-goo ütles otsesõnu, et Kim hävitatakse kohe, kui tekib tuumarelva kasutamise oht.

Arvatavasti on esialgu tegemist siiski avalikustatud hoiatuse või ähvardusega (tavaliselt sellistest plaanidest ajakirjanikele ei räägita) Põhja-Korea aadressil, kuid ei saa välistada, et Lõuna-Korea viib selle tapmisplaani ka ellu.

Tuumaprogrammist ei loobuta

Troy ülikooli professor Daniel Pinkston kommenteeris Lõuna-Korea kaitseministri avaldust

CNNile: "President tahab arvatavasti omada sellist võimalust. Selle valiku talle mitte andmine, selleks mitte valmistumine ja sarnaste võimaluse puudumine oleks jäme viga."

Kuna Põhja-Korea peale on pahased (see on veel leebelt öeldud) väga paljud riigid, siis teeks Lõuna-Korea Kimi tapmisega teene kogu maailmale.

Kui siiani on võim pärandatud isalt pojale, siis praeguse valitseja surma korral tuleksid mängu muutused, sest nüüdsel Kimil pole teatavasti vastavas vanuses poega. Kuna ta on üsna noor (umbes 32-33aastane), siis tal ei saagi neid olla.

Kui Lõuna-Korea räägib, et hädaolukorras tuleb kõne alla Põhja-Korea pealinna hävitamine ja liidri tapmine, siis Kim on kindel, et ta suudab tuumanupule varem vajutada. Pingestuva olukorra tingimustes seisneb peaküsimus selles, kummal poolel on tugevamad närvid.

9. septembril korraldas Põhja-Korea viienda tuumakatsetuse. Riigi valitsus teatas, et katsetus sujus edukalt ja nüüd suudavad nad varustada ballistilisi rakette tuumalõhkepeadega.

Kuigi Põhja-Korea täpsemaid andmeid tuumakatsetuse kohta ei avaldanud, siis oletatakse, et seekordse plahvatuse võimsus võis olla umbes kümme kilotonni (jaanuaris oli toimunud kuuekilotonnine plahvatus).

Samas ei avastanud Lõuna-Korea spetsialistid pärast väidetavat tuumaplahvatust ühtki jälge radioaktiivsest reostumisest, mis tekitab mõningaid küsimusi.

Juba on ka juttu olnud, et üsna pea võib oodata kuuendatki. Vähemasti Lõuna-Korea luure teatas 21. septembril, et Põhja-Korea kavandab uut maa-alust tuumakatsetust või kaugraketi väljalaskmist.

Iga tuumakatsetus kutsub esile Põhja-Korea lähinaabrite, aga ka teiste riikide pahameele. Tehakse karme avaldusi, ähvardatakse sanktsioonide karmistamisega ja lubatakse Põhja-Korea liider isegi ära tappa. ÜRO peasekretär on nimetanud Põhja-Korea tuumakatsetusi Süüria kriisist ohtlikumaks.

Kuigi Põhja-Korea on nõudnud, et USA tunnistaks teda tuumariigiks, on Barack Obama kinnitanud, et seda ei juhtu kunagi. Vastuseks on aga Kim teatanud, et riik tugevdab oma tuumajõude veelgi.

USA-Korea instituudi direktor Jae H. Ku on öelnud, et tuumarelv on Põhja-Korea juhtkonnale ainus ellujäämisstrateegia. "Ükski sanktsioon ei peata Põhja-Koread," lisas ta.

Põhja-Korea on samas rääkinud, et võib-olla ta polekski oma tuumaprogrammi nii kaugele arendanud, kui selleks poleks põhjust andnud lääneriigid, eeskätt USA ja Lõuna-Korea, mis päevast päeva ähvardavad, šantažeerivad ja provotseerivad rahumeelset Põhja-Koread.

Kim on lubanud, et ei kasuta tuumarelva preventiivabinõuna, kuid näppu hoiab ta kogu aeg tuumanupu kohal, sest ümberringi olevatelt vaenlastelt pole midagi head loota.

Põhja-Koreast jõudis kogu maailma selgesisuline teade: "Meie tuumajõud muudavad Lõuna-Korea pealinna Souli tuhahunnikuks ja pühivad ameeriklaste sõjaväebaasi Guami saarelt minema."

AVAMEELNE: Lõuna-Korea kaitseminister Han Min-goo tunnistas hiljuti parlamendi ees, et tapmise erirühm ootab kõrgemalt väejuhatusest üksnes korraldust, et Põhja-Korea liider Kim Jong-un tappa. (AP / Scanpix)

Stanfordi ülikooli professor Siegfried Hecker, kes on suur asjatundja tuumarelvade alal, on öelnud, et Põhja-Korea omab vajalikul kogusel materjali uute pommide loomiseks. Tema sõnutsi võib riik veel selle aasta lõpuks kokku panna umbes 20 tuumapommi.

See hinnang lähtub Põhja-Koreas toodetava uraani ja plutooniumi kogustest. Kuigi täpseid andmeid pole olemas, näitab satelliitseire, et aastas toodab Põhja-Korea 45 kuni 60 kilogrammi plutooniumi.

Sanktsioonid on muutnud uraani ostmise välismaalt küll üliraskeks, kuid Põhja-Korea on ometi seda suutnud hankida. Samas on ringlemas eri kuuldusi – üks räägib sellest, et Põhja-Korea tuumakatsetusi on rahastanud USA eriteenistused, misjärel muutus vajalikuks paigutada Korea poolsaarele raketikaitsesüsteem.

Juulis laskis Põhja-Korea välja kolm ballistilist raketti, mis lendasid 500-600 kilomeetri kaugusele merre. Augustis saadeti veel mitu raketti Jaapani mere suunas, septembri alguses veel kolm.

Riigipea Kimi sõnutsi hoiab ta alates nüüdsest ameeriklasi kindlalt oma käpa all, sest Põhja-Korea suudab rakettidega tabada nii USAd kui ka Vaikse ookeani strateegilist piirkonda.

Lisaks töötab Põhja-Korea aktiivselt oma kosmoseprogrammi kallal. Paari nädala eest katsetas Põhja-Korea uut tüüpi rakettmootorit, mida tahetakse tulevikus hakata kasutama eri satelliitide üleslennutamiseks.

Juba lähema kümnel aastal tahetakse lennata Kuule ja valitsuse kinnitusel ei takista seda ükski sanktsioon. Kuid USA astrofüüsik Jonathan McDowell kahtleb Põhja-Korea võimaluses, sest selleks on kõige muu kõrval vaja veel ka kõik üksikasjad väga täpselt läbi mõelda.

Põhja-Korea irvitab sanktsioonide üle

Eri viisidel on püütud Põhja-Koread ohjeldada, tema relvastusprogramme pidurdada ja riigi elanike elu paremaks muuta. Eksperdid on esitanud kümneid plaane ja ettepanekuid, kuidas olukorda mingitki moodi kontrolli alla saada.

Senini pole aga ühestki ÜRO resolutsioonist, sanktsioonidest, ekspertide arvamustest ega muudest abinõudest abi olnud, sest Põhja-Korea enamasti ignoreerib neid. Samas pole Põhja-Korea ainus riik, mis naerab välja ÜRO resolutsioonid ja vilistab sanktsioonidele.

Kui lääneriigid on Venemaal kehtestanud isiklikud sanktsioonid paljude kõrgete ametiisikute, kuid mitte Vladimir Putini vastu, siis Põhja-Koreas on lood veidi teisiti.

Riigipea Kim nii kõva mees ei ole kui Putin, mistõttu otsustas USA panna inimõiguste rikkumise eest paljude asutuste ja riigitegelaste kõrval juulikuus sanktsioonide alla ka Põhja-Korea liidri isiklikult.

Sanktsioonid tähendavad Kimi USAs asuvate varade külmutamist, kui tal neid on, ja lisaks ei tohi ameeriklased temaga äri ajada. Põhja-Korea nimetas USA sellist sammu vaenulikuks sammuks ja sõja kuulutamiseks, mille eest ameeriklased maksavad veel karmi hinda.

On arvamus, et arvatavasti ainsa riigina suudaks vaid Hiina pitsitada Põhja-Koread ja suruda ta umbes nädalaga nurka. Kuid küsimus on selles, kas keegi suudaks sundida Hiinat sellist sammu astuma, sest Hiina on Põhja-Korea peamine majanduspartner ja mõningane liitlane.

Septembri keskel teatas Hiina näiteks, et ei toeta ÜRO sanktsioone Põhja-Korea vastu, kuna see ei annaks oodatud tulemusi. Viimasel ajal on hakanud Hiina sõjaväelased ennustama aga Kimi režiimi võimalikku langemist.

Mitu eksperti on aga kinnitanud, et praegu on sõjalise konflikti tõenäosus kahe Korea vahel suurem kui varem.

Koreade ühinemine on kaugel mägede taga

Üheltpoolt tahetakse Kimist lahti saada, kuid teisalt ei olda tema kukutamisega ka eriti nõus. Noor Kim on võimul 2011. aastast, kuid tema perekond on valitsenud riiki juba alates 1940. aastatest.

Seetõttu on enam-vähem teada, milliseid uudiseid võib Põhja-Koreast tulla. Kui aga Kim peaks pildilt kaduma ja tema režiim kokku varisema, siis võib saabuda ebaselgus nii Põhja-Koreas kui ka sealses regioonis. Eriti poleks see kasulik suurriikidele nagu Venemaa ja USA.

Selliseid jutte on ka varem kuulda olnud, kuid viimati tõi selle eelmisel nädalal uuesti esile majandusteadlane Scott B. MacDonald ajakirjas The National Interest. MacDonaldi sõnutsi ei ole tuumarelv ainus oht, millega Põhja-Korea võiks ähvardada.

Suured majandusraskused võivad Kimi võimu lagundada tasemele, kus tekivad ülikeerulised humanitaartagajärjed ja muutub kardinaalselt rahvusvaheliste jõudude vahekord regioonis.

Koreade ühinemisega tekiks võimas riik, mis ei meeldi kindlasti Hiinale ega ka USA-le, kuna viimase sõjaväelasi poleks siis enam Korea poolsaarel vaja.

MacDonald eeldab, et Põhja-Korea režiimi polegi vaja sõjaliselt kukutada, sest see võib ise kokku kukkuda. Ta arvab, et põhjuseks võiksid olla probleemid toiduainetega ja nälg, mis on varemgi teinud lõpu mitmele autoritaarsele režiimile Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas.

Samas tuleb meeles pidada, et põhjakorealased on nälga kannatanud juba aastakümneid, mistõttu on nad üsna karastunud ja võib-olla isegi immuunsed.

Pealegi on võimud nad niivõrd maha surunud, kontrollides igat sammu, et vaevalt nad julgevad, oskavad ja saavadki mingit rahvaülestõusu algatada.

Pealegi on eriteenistused teinud igasuguse organiseeritud opositsiooni tekkimise võimatuks. Kõigele lisaks ei teagi põhjakorealased, mis on vabadus ja demokraatia, mistõttu nad ei oskagi seda ihaldada.

Toiduainete puuduse tõttu on Kim soovitanud elanikel hakata sööma kilpkonnaliha. Tänavu juulis külastas ta rekonstrueeritud kilpkonnafarmi Pyongyangis ja avaldas lootust, et ettevõte suudab anda olulise panuse rahva toitumisse. Juba tema isa Kim Jong Il oli soovitanud hakata rahvast toitma kilpkonnadega.

Lisaks on Kim kutsunud elanikke üles kinni püüdma kodutuid koeri ja neid toiduks kasutama. Riigipea sõnutsi sisaldavat koeraliha kana- või veiselihast rohkem vitamiine, mistõttu on see kasulikum. Põhja-Korea meedia teatel saavat kõige maitsvama koeraliha siis, kui koeri enne tapmist piinata.

Meedia: Kimi õige koht on hullumajas

Karistused võivad Põhja-Koreas olla väga karmid. Väitele, et Kim on veelgi julmem valitseja kui tema isa, pole raske tõendeid leida.

On ju teada, et Põhja-Koreas määratakse üsna tihti surmanuhtlust, seejuures on Kim sageli lasknud hukata ka oma lähimaid kolleege, ministreid ja kindrale, isegi sugulasi, kes on tühisel põhjusel tema pahameele pälvinud. Näiteks 2014. aastal hukati mitukümmend valitsusliiget Lõuna-Korea seriaalide vaatamise eest, kuna see tegevus oli kuulutatud riigireetmiseks.

Lõuna-Korea ajakirjandus teatab siiani aeg-ajalt Põhja-Korea kõrgete ametiisikute hukkamisest, kuid alati pole need väited just tõeks osutunud.

Rahulolematud või vastuhakanud võidakse saata ka ümberkasvatus- ehk koonduslaagritesse, kust õnnestub vähestel eluga pääseda.

Ülejooksikud on rääkinud, et inimesi piinatakse ja tapetakse ilma kohtu ja juurdluseta. Seejuures topitakse neil enne hukkamist suud mulda täis, et nad ei saaks karjuda riigi- ja Kimi-vastaseid hüüdlauseid.

Lisaks julmusele on Kim ka ettearvamatu, juhindudes oma tegemistes sageli emotsioonidest ja meeleolust. Ajakirjanduses on vihjatud, et omaenda onu hukanud Kim ei peaks riiki juhtima, vaid hoopis hullumajas ravil olema. Korda saadetud julmuste pärast on teda nimetatud vaimselt haigeks türanniks, paranoikuks ja psühhopaadiks.

Kimi ükski sõna ei tohi minna kaotsi

Kui heita pilk Põhja-Koreast pärinevatele ametlikele fotodele diktaatori tegemistest, siis paistab kohe silma üks asjaolu.

Kõikjal, kus Kim käib või milliseid objekte külastab, ümbritseb teda alati kümneid inimesi – kindralid, tehasedirektorid, kooliõpetajad, põllumehed, teadlased jne. Ja kõigil on käes pliiatsid ja märkmikud, kuhu pannakse kirja kõik väärt laused, mis Kimi suust kõlavad.

Kim on sedavõrd andekas ja kompetentne, et suudab igal alal – sõjanduses, toiduainetööstuses, teraviljakasvatuses, geenitehnoloogias, tuumafüüsikas, lastekasvatamises anda sisukaid juhiseid ja õpetussõnu, mis tuleb loomulikult kohe kirja panna. Iseasi, kas nende juhistega hiljem midagi peale on hakata.

Kes aga märkmikku ja pliiatsit Kimi kuldsete sõnade kirja panemiseks kätte võtta ei taha, seda ootavad ees karistused – võimalik on riigipea solvamise eest teenida isegi surmanuhtlus. Ei tohi ka teeselda kirjutamist, sest hiljem võidakse märkmikke kontrollida ja tühjade lehtede puhul pole karistusest samuti pääsu.

Viimase 70 aasta tõsiseim loodusõnnetus

Kui eelmisel kuul elas Põhja-Korea üle oma ajaloo katastroofilisima üleujutuse, siis pöörduti esimest korda mitme riigi, sealhulgas isegi põhivaenlase USA poole abipalvega. Üllatuslikult ei soovitud abi saada aga Hiinalt, mis on peaaegu alati olnud Põhja-Koreaga ühes paadis.

KATASTROOF: Kuu aega tagasi Põhja-Koreas möllanud taifuun sundis kodudest lahkuma üle 100 000 inimese. (AFP / Scanpix)

Ekspertide arvates võis tegu olla sellega, et Hiina oli olnud rahulolematu viimaste tuumakatsetustega. Samal ajal oli aga USA veelgi kriitilisem, kuid ameeriklastelt erakorralist abi ometi taheti.

Alates 1945. aastast kõige rängema üleujutuse põhjustas 29. augustist 2. septembrini möllanud taifuun koos paduvihmadega, mille tulemusel tõusis üle kallaste Dumani jõgi.

Kuna Põhja-Korea pole soovinud katastroofi kohta põhjalikku infot avalikustada, siis on seda teinud Lõuna-Korea, mille andmetel olevat hukkunud üle 130 inimese ja umbes 400 jäi kadunuks.

Oma kodudest pidi lahkuma üle 100 000 inimese. Purunes 30 000 ehitist, kahjustada sai vähemalt 60 silda, hävisid maanteed ja elektriliinid. Abivajajaid, kes jäid kõigest ilma, oli vähemalt 140 000.

Samas ei saa jätta mainimata 1990. aastate üleujutust ja sellele järgnenud põuda, mis kutsus esile suure nälja, mille tulemusel hukkus eri andmetel üks kuni kolm miljonit inimest.