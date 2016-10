Juukseotsad kipuvad lõhenema? Portaal GeniusBeauty tuletab meelde, kuidas seda ära hoida.

• Lõika juukseid vähemalt iga kolme kuu tagant, sest kõige tõhusam ravim lõhenenud juusteotstele on just käärid! Kui aga tahad, et juuksed kiiremini kasvama hakkaksid, lõika neid iga 6–8 nädala tagant.

• Joo palju vett! See niisutab juukseid ja nahka kõige paremini. Mineraalvesi on kõige parem, kuid ka proteiini-, vitamiini- ja mineraaliderohked mahlad tulevad kasuks.