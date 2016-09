Kuigi taeva all tiirlevad tumedad sügispilved tekitavad soovi hoopis teki alla raamatut lugema pugeda, ei maksa ahvatlusele järele anda – on palju häid põhjuseid, miks vaatamata kõigele sel nädalavahetusel ja ka iga järgmine päev õues käia.

1. Õues käimine muudab su loomingulisemaks ja parandab keskendumisvõimet. Teadlased on nimel kindlaks teinud, et väljas liikumine parandab ajutegevust ning keskendumisvõimet, kirjutab Time. Stanfordi ülikooli teadlased on leidnud, et õues aega veetvatel inimestel tekib rohkem uusi ideid.

2. Õues käimine parandab su tuju. Pimedat aega on eelseisvatel kuudel nagunii rohkem kui valget ning see kipub sügismasendust tekitama. Üks paremaid viise selle peletamiseks on Mayo kliiniku teadlaste soovitusel aga õues käimine. Seda ka siis, kui taevas on pilves või ilm jahedavõitu.