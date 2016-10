Londonist pärit reisilised ootasid unelmate puhkust Tais, kuid said ebameeldiva üllatuse osaliseks, kui kuurort oli kõike muud, kui pildi pealt paistnud oli.

Reisilised (kes rääkisid Daily Mailile oma loo anonüümselt) maksid puhkuse eest 3000 naela ehk 3439 eurot, sest piltidel paistnud helesinine meri ja rand tundusid võrratud. Kohale jõudes leidsid nad eest prügi täis ehitusplatsi – rand polnud täis inimesi, vaid hoopis ehitustöölisi ja kraanasid. Ehitusmüra, mis kostus mõnikord isegi südaööni, tegi ka puhkamise eriti keeruliseks.

"Lootsime, et saame päevad läbi nautida merekohinat, tegelikult kuulasime päikesetõusust loojanguni müristamist,“ kurtis mees.

Bundhaya hotelli esindaja kinnitas, et ümbruses toimuvad ehitustööd. Samuti tõi ta välja, et paarike ei öelnud sõnagi selle kohta, et ehitustööd neid häirinud oleks – muidu oleks neile pakutud kompensatsiooni.