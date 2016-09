Kaamerate ees, võimukoridorides ja paberilgi lubatud hääled ei tähenda salajasel hääletusel suurt midagi – seda nägime presidendivalimistel pea kõikides voorudes. Ent Kersti Kaljulaidi põrumine esmaspäeval riigikogus tähendaks, et rahvasaadikuil ei ole veel piisavalt piinlik 4000 euro eest üüritavas Estonia kontserdisaalis küpsiseid süüa ja kohvi ja šampust juua ning kaugemalt kohale sõitnud kohalike omavalitsuste esindajategi päeva raisku lasta. Kuid pealtvaatajail on juba ammu piinlik.

Kolgata tee kompromissini

Presidendikandidaat Kersti Kaljulaid on vaid mõne päevaga suutnud seda, mida mitu kandidaati ei suutnud terve suve jooksul – erakondade fraktsioonid kinnitasid üksteise järel, et on maailmavaatelistes küsimustes Kaljulaiuga ühel nõul (välja arvatud EKRE). Kompromissikandidaadi üllaid otsinguid lörtsib aga see, et kandidaat saab pigem kinnitatud kui valitud, mõõduvõtmine seniste kandidaatidega jääb ära ning erakonnad on nii meeleheitel, et isegi parteikaaslasest poolvenna olemasolu annab kandidaadile lisapunkti. Kas viie aasta pärast suudate paremini?