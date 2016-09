Mul oli naiivsust küsida, milline naine sünnitab rahvastiku taastootmiseks. Mõeldes, et mul on vaja rohkem lapsi, kuna siis on riigil hiljem lihtsam pensione maksta. Minu arvates sünnitavad naised sooviga tuua maailma uusi armastatud ja hoitud inimesi, kellele võimaldada enda võimete kohaselt parim tulevik. Naine kui riigi silmis "pensionimaksete laekumist tagav tootmisüksus" kõlab ikka üksjagu perversselt. Igaüks, kes näeb, kuidas laste arv praegust elukvaliteeti mõjutab, mõistab, et oma lapse tegelikule tulevikule mõeldes tuleb teha valikuid.

„Kas inimesed tõesti ei saa aru, et nende palgalt makstavast sotsiaalmaksust ei saa pensioni mitte nad ise, vaid nende vanemad? Ja et neile maksavad tulevikus pensioni nende lapsed?” ahastas riigikogu liige oma sotsiaalmeediaseinal. „Me peame ise teenima nii kaua kui võimalik vaid sellepärast, et sündimuskordaja ehk sündide arv ühe naise kohta on tunduvalt väiksem, kui rahvastiku taastootmiseks vaja.”

Meie praegune tööealine elanikkond, kelle nappuse taha aetakse nii pensionisüsteemi jätkusuutmatus kui ka haigekassa kiire tühjenemine, pole ju mitte sündimata jäänud. Nad on Eestist ära kolinud. Nende maksud ei laeku Eestisse. Oma kodumaalt, oma lähedaste juurest ei lahkuta kerge südamega. Minnakse siis, kui ei tunta end oma riigi poolt väärtustatuna. Riigiisade noomimine stiilis "miks te küll kodumaale maksud maksmata jätate ja vaid iseenda sissetulekule mõeldes mujale teenima tõttate" on silmakirjalik.

Äkki oleks riigiisadel aeg mõista, et riigi maksutulust ei hooli need, kellest seesama riik pole enne hoolinud. Oma vanemaid peavad kaugel teenijad kindlasti ka rahalise toetamisega meeles. Maksavad nende eest seda, millega riik neid ei toeta. Võimalik, et selle pärast – et toetada oma lähedasi, keda nad siinse sissetulekuga toetada poleks saanud – nad sinna võõrale maale läksidki, eemale kodusest mugavusest ja harjumuspärasusest.

Riigile meenuvad nõrgad ja väetid alles siis, kui ees on valimised. Siis pillutakse vastastikku loosungeid, milline erakond ikka kõige enam vanu ja väeteid abistab. Valimiste vahepealsel ajal aga kuulatakse Exceli tabeleid ehk numbrid riigipoiste tulpades ütlevad selgelt, et jälle on inimesed ise süüdi ja kindlasti mitte need, kes teevad nende inimeste elu puudutavaid otsuseid. Või jätavad olulised otsused tegemata, lähtudes sellest, kuidas erakonnale mugavam tundub.

Muide, kui paljud teist märkasid, et mitu kuud avalikkuse meeli erutusseisundis hoidnud presidendivalimissõu varjus võeti vastu 2017. aasta riigieelarve? Kus oli sees valimislubadusena kõlanud sotsiaalmaksu alandamine 1% võrra (järgneval aastal langeb sotsiaalmaks 0,5% ja 2018. aastal veel 0,5% võrra – toim), mille kohta ettevõtjad on öelnud, et see ei anna mingit efekti majanduskasvu ergutamiseks. Küll aga vähendab sotsiaalmaksu langetamine 1% võrra täiesti tuntavalt niigi aukus pensionisüsteemi ja haigekassa laekumisi.

Eneseohverduslik hobi

See, et varsti pole pensionimaksjaid, on fakt. Eriti peab see paika jõukates ühiskondades, Koreast ja Jaapanist USA ja Kanadani. Imenippi, kuidas rahvastikku kasvatada või taastootma meelitada, otsivad kõik arenenud riigid, kus on ammu mõistetud, et lapsed on väga kallis hobi – suisa eneseohverduslikku suhtumist eeldav hobi. Individualismi ja meelelahutust väärtustavas ühiskonnas on nii palju muid huvitavaid ja vähem nõudlikke hobisid saadaval. Pealegi, globaalselt võttes pole ju lastest ja noortest puudust. Inimkond kasvab ja nooreneb lihtsalt teistes geograafilistes paikades.

Rahvastiku taastootmist takistav on ka Eestisse viimase kahe kümnendiga tekkinud keskkond, kus väärtused on hoopis teised, kui neil, kes laulsid enne voodisseminekut “maa tuleb täita lastega”. Kuid selles uut põlvkonda süüdistada pole põhjust – noored mõtlevad nii, nagu me oleme neid kasvatanud mõtlema. Ehk siis kui vanemad on lapsed kasvatanud hindama edu, väliseid edumärke, mugavat kontoritööd, head palka ja nii-öelda vähem nõudlikke hobisid, siis nad seda oma elus hindavadki. Nad isegi ei mõtle, miks.

Meie oleme nad sellisteks terve kapitalismi rajamise põlvkonna jooksul oma isiklike prioriteetide seadmisega kasvatanud. Nad jahivad edu, sest on näinud, kuidas nende vanemad riiki üles ehitades sedasama tegid. Nad nägid alates lasteaiast, kuidas need, kel on „edu“, omavad ühtesid võimalusi; ja need, kel palju õdesid-vendi, aga teisi. Oleme kasvatanud terve põlvkonna mõistma, et oluline on teenida palju ja saada osa majanduskasvust. Olles ise olnud pikki päevi kodunt ära nendesamade asjade nimel, jätsime tänase nutipõlvkonna teleka ja arvutiga omapäi. Nüüd on hilja imestada, miks küll terve põlvkond peab edu ja asju olulisemaks kui lapsi ja rahvuse tulevikku.

Nokad kinni, sabad lahti

Üht Exceli lahtrit täites peab alati mõtlema ka teistele. Meil oleks ju nagu tööjõupuudus, seega peaks kõik pensionieelikud kiirelt töö leidma ja sellega riigi ülalpidamiselt enese ülalpidamisele maanduma. Lisaks tegema seda ainsat, mida riigiaparaat temalt ootab – maksudega nende palku tootma. Arste, õpetajaid, poemüüjaid – neid kõiki on vaja. Vähe on neid elukutseid, kus pole vabu töökohti, hüüavad riigitöötajad, kes asuvad pea ainsas sektoris, kus tänu mugavale ja stabiilsele sissetulekule tööjõupuudust peaaegu et ei esinegi. Peaaegu igal elualal, sest on neid alasid, kus ei taheta töötada, sest palk on olematu ja pingutus selle saamise nimel suur, aga inimväärikuse väärtustamine madal. Statistiline tööpuuduse puudumine ei tähenda automaatselt, et kõigile oleks tööd, mida oma tulevikust lugu pidavad inimesed ka teha sooviks.

Tean, et kahes Eestimaa kutsehariduskeskuses on terved kursused ootel, et saaks lõpetada ihaldusväärse IT-eriala. Aga neid ei ole nõus sinna õpetama tulema keegi, kes ka tegelikult oskaks sel hästimakstud alal midagi õpetada. Need, kes oskavad, on juba ostetud kiirelt arenevatesse IT-ettevõtetesse, kes otsivad tööjõudu ka väljastpoolt Eestit, sest meil pole piisavalt kvalifitseeritud tööjõudu, ja hoiavad seetõttu palku kõrgel. Teistes kutsekates annavad IT-kursusi ka inimesed, kelle teadmised pole piisavad ehk nende õpetatutest tuleb tööturule vaid madalama kvalifikatsiooniga nii-öelda must tööjõud. Aga mida teha, et IT-oskustega inimesed soostuks seda eriala õpetama ka teistele? Olukorras, kus õpetaja palk ja IT-sektori profi palk on teineteisest valgusaastate kaugusel?

Tööandjad on hõiganud, et tööturu elavdamiseks vajame sisserändajatest naabreid. Aga me ju ei sobi oma madala elustandardiga isegi sisserändajatele, kes meiega sama madala või madalamagi sündivusega vanas Euroopas kompenseerivad sündimata jäänud lapsed. Kuigi ega sealgi ei kipu nad tööturgu täitma, pigem ikka loodavad sotsiaalabile. Seepärast ei sobi meile sisserändajad, sest neile peaks maksma siiarändamise eest rohkem kui riik praegu oma rahvale püsimajäämise eest maksma soostub. Nende sissetoomisele kuluv on suurem kui nende võimalikult töölt laekuv.

Kaks teineteisest võõranduvat riiki

Keegi ei sünnita lapsi pensionisambaks, see ei kõla inimlikult mitte kuskil mujal kui riigi tabelites. Inimesed olid valmis asuma „riigi tuleviku nimel“ lapsi sünnitama, leppides ennastohverdavalt elukvaliteedi paratamatu halvenemisega, siis, kui nad uskusid, et see riik erineb varem olnust. Pakub neile paremat tulevikku ja tegutseb ka omalt poolt nende tuleviku nimel. Praegu inimesed ei tunne enam, et riik tegutseks nende tuleviku nimel.

„Küll ma sooviks selles riigis elada,” õhkas kibeda muigega üks ettevõtja, kes oli kuulnud peaminister Taavi Rõivase kokkuvõtet “meie edukatest arengutest” mingil järjekordsel pidulikul lõunasöögil. Meil on juba mõnda aega kaks riiki. Üks, mis on edukas ja arenev ning asub riigi palgaliste juhtide arvutites virtuaalsel, Exceli tabelite kujul. Ja teine on tegelik. See, kus peavad oma jõul toime tulema need, kellele nende endi riigikassasse makstud rahast ei jätku. Kahe ühel territooriumiühikul asuva riigi üksteisest võõrandumine aina süveneb. Inimeste usalduse taasloomisest oma riigi vastu võiks alustada püüdest kaotada üha süvenev lõhe nende vahel, kes istuvad mugavatel toolidel ametkondades ja nende, kes neid mugavaid palku oma igapäevatöö maksudest kinni maksavad.