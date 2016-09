Täna laiemale publikule uksed avava Eesti Rahva Muuseumi uues hoones saadetakse huvilised teekonnale eestlaste talutarest tudengisatelliidi EstCube’ loomiseni. ERMi direktor Tõnis Lukas sihib kõrgemale kui võimalikult hästi eksponeerida Eesti esimest sinimustvalget lippu ja Evelin Ilvese vastuvõtukleite – ERM peab eestlase ravima terveks enesehaletsuse palavikust. Iseolemise auks ja tänuvõlana eesti kultuuri edendajatele loodud muuseum, kui laenata president Toomas Hendrik Ilvese sõnu, võiks eestlaseks olemise uhkust turgutada küll.

See on väärtus, mida ei saa mõõta rahas. Või siiski? Paraku on ERMi loomise ajast alates olnud palju juttu just rahast: kas eestlane ikka jaksab ilma välise toeta luua meie kujunemisloole päris oma kodu –, ja kas tasubki? Eestluse hoidmine on eestlaste asi, ja võrdluseks: ERM maksab umbes 11 miljonit eurot rohkem kui pool aastat kestev Eesti Euroopa Liidu eesistumine. Kummast investeeringust tõuseb suurem tulu ja kestvam väärtus, jääb lugeja enda otsustada.

Kuid paha ei teeks teadmine, et tõesti iga maksumaksja sent toetab muuseumi (ja sellega Eesti) suuremaks loomist. Oskamatult korraldatud ja kokkumänguhõngulisedki riigihanked ning piisavalt põhjendamata riigirestorani loomine avalikust vastuseisustki hoolimata kahjuks vääravad seda usku. Peaaegu-president ja riigireformi järelevaataja Kersti Kaljulaid on kirjutanud, et kui muuseumrestoranide ametnikud-kokad jääksid palkamata, aitaks see töömoraali hoida seal, kus tõesti avalike teenuste sisulise reformiga tegeleda tahetakse.

Kui sedasorti mõistlikku kriitikat kuulatakse ja kuulda võetakse, saab ERMi väärtus Eesti inimeste jaoks ainult suuremaks kasvada ja mainet poleks vaja parandada sama tihti nagu Vabadussõja võidusammast.