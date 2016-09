Naine selgitas, kuidas ta kogu aeg tunneb, et millalgi mitte kauges tulevikus peab kätte jõudma ilusam, jõukam ja muretum elu, kus päevad ei mööduks ainult tööl käies, lapsi kantseldades, süüa tehes, kodu koristades ning kogu see aeg samas rahapuuduse pärast muretsedes.

Tema abikaasa sai enesekindluse tagasi ja ütles: „Mis sul häda on, see ongi päris elu, mida me elame, mingit teist elu ei tule.“

Ma ei tea, kas see naine ootas päris elu edasi või harjutas end mõttega, et päris elu on juba käes. Tema elutee katkes haiguse tõttu enne neljakümnendat eluaastat.

Ilus tulevik on kogu aeg sama kaugel

Kas pole paljud Eesti elanikud tundnud, et millalgi mitte kauges tulevikus peab kätte jõudma ilusam, jõukam ja muretum elu? Et majanduskasv taastub ja me saame rikkamaks. Kui mitte Euroopa viie rikkama hulka, siis viie vaesema hulgast välja. Ka küsitlused on näidanud suure osa Eesti elanike usku, et tulevikus läheb elu paremaks.

Mina olen ka sageli mõelnud, et mõni aasta tuleb veel pingutada ja siis läheb paremaks. Ja siis kurbusega tõdenud, et see ilus aeg on kogu aeg sama kaugel. Nagu ei jõua Kuule lähemale, kui hakkad selle poole minema. Nagu viiele Euroopa rikkamale riigile ei jõua lähemale, kuigi hakkasime ammu nende poole minema.

Seega on tulnud neid kunagi saabuva päris elu mõtteid peletada mõttega, et päris elu on juba käes. Muidu teeb kuristik praeguse elu ja oodatava päris elu vahel liiga palju haiget.

Viimase aja uudiste paistel võib öelda, et meie riigi nähtavas tulevikus seda paremat päris elu ei tule. Põlvkonnale, kelle noorusaeg möödus nõukogude ajal, hakkab vast kohale jõudma, et seda päris elu nende eluajal ei tule. Mis ei tohiks segada õnnelik olemast ja päris elu elamast.

Ükskõik kui kaunite sõnadega 2017. aasta riigieelarvet tema rännakul saata, on kogu see kasv kreemitamine ja puuderdamine ehk siis moodsama sõnaga peenhäälestus.

Tuleva aasta eelarve kulud on 9,6 miljardit. Tänavused kulud on 8,9 miljardit. Sotsiaalministeeriumile läheb sellest 3,8 miljardit, mille sees on ka haigekassa miljard.

Soome 2017. aasta eelarve on 55 miljardit ehk kuus korda suurem. Ka tervishoid saab vastavalt rohkem, aga probleemid on suuresti samad: ravijärjekorrad on pikad ja erameditsiini osa kasvab. Lihtsalt Soome vaevleb rahaliselt palju kõrgemal tasemel.

Kui väga edukalt kallist kosmeetikat müünud inimene lahkus töölt ja vahetas ala, põhjendas ta oma sammu nii, et ei viitsi enam bluffida: „Kui jääd vanemaks, siis aitab nuga, mitte kreem või puuder.“

Seda kirurgi nuga või isegi soovi noa alla minna ei paista Eestis aga kusagilt.

Mis jääb puudu paremast päris elust?

Kas mäletate ministrite Sven Sesteri ja Jevgeni Ossinovski sõnasõda haigekassa ülekulu teemal? Vaidlus käis umbes 10 miljoni üle. Haigekassa eelarve on natuke üle ühe miljardi. Jäi mulje, et kui rahandusminister selle 10 miljoni pärast ei noriks ja tuleval aastal võiks ka sama palju üle eelarve kulutada, siis saaks kõik korda ja tuleval aastal saaks alata päris elu. See on vale mulje.

Hea küll, paneme selle 10 miljonit juurde, aga see ei muuda suurt pilti. Paneme 20 või 30 miljonit ja ka see ei muuda suurt pilti. Lihtsalt mingeid ravitoiminguid saab natuke rohkem teha.

Ma pean minema kahe eriarsti juurde ja kuna sinna on vaja pääseda sel aastal, siis maksan sadu eurosid. 10 või 20 või 30 miljonit lisaraha ei muuda absoluutselt seda olukorda.

See on nagu olukord, et te võisite pere-eelarve järgi kulutada oma tervise heaks 100 eurot, aga kulutasite 101 eurot. Ütleme, et perekonna koosolek annab teile selle euro andeks ehk võtab selle kellegi käest ära. Kuna teie tervis on nii oluline, siis annab lausa ühe euro (haigekassa mahu juures 10 miljonit) veel juurde. Kas te saate endale väga palju rohkem lubada?

Eesti rahvas jääb vanemaks ja töötegijate arv väheneb. Kui riigi majanduses vägevat hüpet ei tule, palju rohkem lapsi sündima ei hakka ja me igal aastal tuhandeid noori immigrante vastu ei võta – ja aastad on näidanud, et ühtegi kolmest ei juhtu –, siis ei tule seda paremat päris elu. Kui juba praegu on meil umbes kaks töötajat ühe pensionäri kohta, siis protsesside samas suunas kulgedes võib kahe põlvkonna pärast olla suhe üks ühele. Seega teenijad peaks elustandardi säilitamiseks poole rohkem teenima. Aga ei teeni.

Mäletate, kui palju minister Margus Tsahkna sai sõimata selle „70aastaselt pensionile“ ettepaneku eest? Lihtsalt sotsiaalministeeriumi üks kolmest riikliku pensioniea tõstmise ettepanekust soovitab tõsta pensioniiga sammhaaval alates 2027. aastast kuni 70. eluaastani 2040. aastal. 1971. aastal sündinud inimesed saaksid 2041. aastal pensionile 70aastaselt. Täiesti vältimatu samm, kuid sellest ei pruugi piisata. Aga need, kes on sündinud 1991. aastal? Neile ei pruugi 70 eluaastat enam aidata ja ka praegusel tasemel riiklikku pensioni ei pruugi nad saada. Õnneks on neil ka piisavalt aega ise pensioni koguda.