"Me kõik jääme vanaks" – need on sõnad ühe tuntud laulu refräänis. Nii tõepoolest on, kuid sellest ei peaks end heidutada laskma. Kaasaegne meditsiin oma tehniliste võimalustega on väga oluliseks muutnud ennetava diagnostika, mis võimaldab haigusi ravimise asemel ennetada ja varakult avastada.

Tehnikavallast teame, kui suurt tähelepanu pööratakse vigade ennetamisele. Kasvõi oma auto puhul peame iseenesest mõistetavaks, et teatud aja tagant tuleb käia hoolduses, et meie hea kaaslane ikka kestaks ja oleks töökindel. Olen vahest naljatamisi mõelnud, et inimesel ja autol on nii mõndagi sarnast. Olgu selle näiteks järgmine mõttekäik.

Ühe auto keskmine eluiga suuremate probleemideta on umbes 10 aastat. Tootjad naljalt üle viie aasta garantiid autole andma ei kipu. Eesti mehe keskmine oodatav eluiga on sünnihetkel 73 eluaastat ning eelneva analoogia puhul võib öelda, et umbes 40. eluaastaks on kahjuks meile antud "garantiiperiood" läbi. Midagi pole teha – selleks, et kestaksime, tuleb rohkem pöörata tähelepanu oma tervisenäitajate jälgimisele ja haiguste ennetamisele.

Meditsiinilabori SYNLAB laboriarstid on välja töötanud meestele, kellel eluaastaid 40 ja rohkem, soovitusliku tervisekontrolli korra aastas. See tähendab, et üldisele Terviseriski paketile on arstid loonud 40+ mehe lisapaketi, mille spetsiaalsed lisaanalüüsid aitavad varakult jälile jõuda just selles eas meeste varjatud terviseprobleemidele. Tahaks ju iga mees kindel olla, et siseorganid, näiteks kilpnääre, maks ja neerud, on korras ning mis peamine, et mehelikud funktsioonid oleks elujõulised veel pikalt.

Kaasaaegne stressirohke elustiil võib avaldada olulist mõju organismi hormonaalsele tasakaalule. Üks oluline näitaja mehe tervise puhul on testosterooni tase. Teada on, et testosteroon mõjutab sperma tootlikkust, potentsi, samuti lihasmassi ja lihaste jõudlust. Üks inglise professor on kunagi öelnud, et just meessuguhormoon testosteroon on see, mis teeb mehed naistest naljalembesemaks.

Oluline näitaja mehe tervise jaoks on ka prostataspetsiifiline antigeen ehk PSA. Selle lihtsa analüüsi abil saab teada, kas risk haigestuda eesnäärmevähki on suurenenud ja on vaja arsti juurde minna või saab südamerahu, et kõik on korras. Normaalsest suuremad PSA väärtused võivad viidata probleemidele eesnäärmes. Probleemide kahtluse korral saab täiendavat nõu küsida laboriarstilt.

Kesk- ja vanemas eas väheneb ka vitamiini B12 omastamine. Vitamiin B12 koos folaadiga on aga väga vajalikud valkude, rasvade ja süsivesikute normaalseks ainevahetuseks. Nende vähesus soodustab aneemia, stressi, psüühika- ja tundlikkushäirete tekkimist.

Maksa ja sapiteede haiguste ennetamiseks või põhjuste avastamiseks on arstid pannud 40+ mehe soovituslikku Terviseriski paketti gammaglutamüüli transferaasi ehk GGT testi. Olgu öeldud, et ühekordne pidutsemine oluliselt GGT näitu ei mõjuta, küll võib asi olla teisiti regulaarse alkoholi tarvitamisharjumuse korral.

Meeste tervisepaketis sisaldub ka näitaja, millel nimeks erütrotsüütide settekiirus. Keerulise nimega testi abil saab välistada põletikulised ja pahaloomulised protsessid organismis, samuti bakteriaalsete infektsioonide olemasolu.

Mehena tean, kui raske on ennast kätte võtta ja sundida end minema "lihtsalt kontrolli". Eriti, kui puuduvad kroonilised hädad või akuutsed kaebused. Kuid selline pea liiva alla peitmine võib ühel hetkel kaasa tuua ootamatusi, mis on teinekord tõsiste tagajärgedega. Seepärast tasub oma tervisesse investeerida juba täna – jälgida ja lasta kontrollida enda tervisenäitajaid. See on lihtsam, kui esialgu paistab. Hea võimalus selleks on minna patsiendiportaali MINU.SYNLAB.EE, tellida endale Terviseriski ja 40+ mehe pakett, anda vereproov ning saada vastused samasse portaali. Lihtne ja mugav.