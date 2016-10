"Ma olin positiivselt üllatunud, kui sain kehastatavaks Kadri Voorandi. Tema puhul on tegu Eesti kroonimata jazzikuningannaga ja minu jaoks oli see suur pähkel," ütleb avasaates Kadri Voorandiks kehastunud ja saate võitnud Adeele Sepp. “Saate võitmine on pööraselt tore, aga ma olen veel ehmunud ja mulle pole see kohale jõudnud,” õhkas Adeele vahetult pärast saadet. “Hästi hea meel on näha, et tase on väga kõrge – teised osalejad on vaimustavad ja inspireerivad. Siit ainult edasi.” undefined (Jörgen Norkroos/YouTube) Kadriks kehastumist alustas Adeele hääle õppimisest. “Ma käiasin ja käiasin, otsisin häält nii- ja naapidi. Lõpuks aeglustasin selle loo maha, et saaksin Kadri scat’id (jazz-muusikas nimetatakse scattimiseks vokaalimprovisatsiooni, mida tehakse kasutades mõttetuid silpe, üksikuid sõnu või üldse sõnu kasutamata – K.T) silp- silbi haaval kätte. Selleks kulus mul ikka tunde ja tunde,” ütleb Adeele, et kui laval möödub kolm minutit väga kiirelt, siis enne seda tuleb prooviruumis veeta päevi. “Mulle väga meeldib proovi teha.” Lisaks võttis Adeele ette Kadri näoilmed ja maneerid, mida ta omajagu võimendas ja üle võlli keeras. “Lõpuks ei saanud ma ilma nendeta lauldagi.”

Kohtunikud võttis Adeele oma esitusega sõnatuks. “Ma tundsin ebamugavust, sest see oli ebamugavalt täpne,” kommenteeris Tanja. “Ma saan peaga aru, et sa pole laval sama inimene, aga ma näen ja kuulen, et on nagu Kadri. Jube hästi tehtud, sõnadest jääb natuke puudu. Tämber oli nii sarnane, väga hästi lauldud. Super.” Juss Haasma soovitas Adeelel nautida seda seiklust, mis talle näosaatega osaks on saanud. “Sa oled sellele kuradi kihvti alguse teinud,” ütles Juss. (Jörgen Norkroos)

Andrus Vaarik nõustus Tanja sõnadega ja ütles, et Adeele on lausa loll, sest lõi oma esitusega lati väga kõrgele. “Ma ei kujuta ette, mis sa edasi teed. Ma olin su peale kohutavalt kade, et sul oli võimalus minna maailma mastaabis nii fenomenaalse laulja, nagu seda on kadri Voorand, sisse. Ilma sõber või tuttav olemata ei saa teda sellisel tasemel järele teha.” Ka Olav Osolin pidi tõdema, et Adeele esitus oli super.