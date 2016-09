Eesti naiste jalgpallikoondise uueks peatreeneriks on Indrek Zelinski, kellega sõlmiti leping pikkusega 2+2 aastat.



41-aastane Zelinski esindas oma mängijakarjääri jooksul Eesti meeste koondist 103 korda ning lõi selle jooksul 27 väravat. 2001. aastal valiti ta Eesti parimaks jalgpalluriks ning ta on tulnud mängijana 9 korda Eesti meistriks ja 3 korda karikavõitjaks. Aastatel 2012-2015 oli FC Levadia abitreener, tulles selles ametis 2 korda Eesti meistriks.



Viimase aasta jooksul oli endine ründaja jalgpalliliidus ametis noortetöö tehnilise direktorina ja U18 koondise peatreenerina.



Zelinski sõnul ei võtnud ta pakkumist kuuldes kaua mõtlemisaega ja tunnistas, et on töö osas motiveeritud. "Tegelikult on kõik juba minu jaoks alanud. Olen vaadanud nii naiste koondise ning tüdrukute U19 ja U17 koondiste kui ka Eesti liiga mänge, et tutvuda veelgi paremini mängijate ja nende oskustega," lausus Zelinski.



Senise peatreeneri inglase Keith Boanase leping lõppeb 30. novembril ning Zelinski alustab tööd 1. detsembril. Boanas töötas naiste koondise eesotsas kaheksa aastat ning tuli sellel ajal kuuel korral Balti turniiri võitjaks. Inglane tänas võimaluse eest jalgpalliliitu ja koostöö eest abipersonali, kellega ta aastate jooksul kokku puutus.

Eraldi pööras Boanas tähelepanu edule naiste jalgpalli koordinaatorina. “Minu võtmeroll on olnud mängu ja mängijate arendamine, struktuuri loomine ja rohkemate noorte tüdrukute toomine Eesti jalgpalli,” lausus Boanas.



Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei tõdes samuti, et kaheksa aasta jooksul on naiste jalgpallis suur töö ära tehtud nii noorte kui ka koolituste tasandil ja selle näideteks on nii jalgpallifestivalide korraldamine kui ka naistreenerite arvu tõus.