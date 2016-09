Saates "Kohe näha, et vanad sõbrad" meenutasid parimad sõbrad Hannes Võrno ja Priit Pajusaar Eurovisioonil käimist ja "Leto Sveti" saamislugu. Muuhulgas tunnistasid nad, et "Leto Svet" oli Serbias nii populaarne, et see on seal senimaani enimmüüdud telefonihelin.

Võrno rääkis, et kõik algas sellest, et Pajusaar helistas talle ja ütles, et seekord võiks Eurovisiooni tarbeks teha midagi sellist, mis lõpetaks selle tsirkuse ära. "Eurovisioonil pole juba ammu Euroopa ega muusikaga midagi pistmist, et võiks nagu mingi litaka ära panna ja saime kokku," rääkis Võrno.

Seejärel suunduti stuudiosse. Pajusaar meenutas, et kui esimest korda kokku saadi, siis lepiti kokku, et nad teevad nii nõmeda loo kui on võimalik. "See peab olema nii nõme, et valus on ja me andsime endast parima," ütles ta.

Võrno lisas, et lugu oli punnitatult tehtud, nii, et oleks eriti halb ja valus. Eriti huvitav oli laulule sõnade kirjutamise protsess. "Peeter [Oja] võttis Serbia-Hollandi vestmiku ja ega me aru ei saanud, millest seal juttu oli, võtsime laused, mis sobiks musaga," jutustas Võrno.

Pajusaar rääkis, et sõnad said muusika taustaks välja mõeldud kolme tunniga, mis oli mõeldud loo salvestamise ja sisse laulmise ajaks. "Tulevadki kurivaimud [Oja, Leinatamm, Võrno] stuudiosse oma Hollandi-Serbo-Horvaadi keelse vestmikuga ja vaatavad: ohoo, "do jedosda" sobiks siia," rääkis ta naerdes.

Väljendi "leto svet" mõtles välja Võrno, kuna see väljend sobis muusikaga kokku ning oli nõme, seetõttu pandi see laulu ka saksa ja soome keelselt.